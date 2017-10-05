FFS 39 Shane Hoosong (Special Reggae Dancehall Edition)

Filed Under: Beto, DEEJAY, DJ, energy, FFS, music, sandiego
FRESH FRIDAY SHOW WEEK 38 (PHOTO CREDIT: DENNIS BLAZE)

The “Fresh Friday Show” mixes the hottest new hip hop, rap, & RnB club party songs. Dennis Blaze mixes it up every week and DJ Beto Perez is the host broadcasting out of San Diego, California.
You can listen and stream it for free online every Friday!

DOWNLOAD HERE

 

VYBZ KARTEL – SO EASY
WIZKID – NOBODY
ANGEL B X DARIO – LIKE THAT
KODIE SHINE – LEVEL UP
VERSE SIMMONDS – SEXY BODY
SERANI – IN MY ARMS
PARTYNEXTDOOR – ONLY U
DENNIS BLAZE X TIFA – GOOD CREW
MARLEY WATERS – WINE PON IT
KALADO – MOMENT
RIHANNA – WORK X J BUTTA X EDLEY SHINE
BOB – FINESSE
CONAN X SHIFTA – ACTION
KHALIA X TONY CD KELLY – LET ME BE ME
MR EAZI X MAJOR LAZER X FRENCH MONTANA – LEG OVER – TY DOLLA SIGN
SHANE HOOSONG – LOUD
SHANE HOOSONG – PENDULUM
BONUS ROOTS REGGAE

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